شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ينتظم فى مران فيوتشر بعد التعافى من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر، في مران فريقه، وذلك بعد تعافيه من إصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتي حمته من المشاركة في مواجهة إنبي الأخيرة بالدوري، والتي فاز خلالها فريقه بهدف نظيف.

وكان فيوتشر قد تغلب مؤخراً على الهلال الليبي بهدف نظيف سجله حاجي باري مهاجم الفريق، وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي استعداداً لمواجهة المصري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.