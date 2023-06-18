شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب فى الثامنة مساءً فى بداية رحلة الاستعداد لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه فى الثامنة مساء اليوم استعداداً لمباراة حرس الحدود في الدوري، وحصل الأهلي على إجازة منذ الاثنين الماضي وانتهت أمس السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد استعداداً للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مواجهة حرس الحدود يوم 22 يونيو الجارى فى الدوري، ومباراة منتخب السويس يوم 25 الشهر الجاري فى كأس مصر.
وينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تصعيد بعض الناشئين لخوض التدريبات مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لمواجهة النقص في صفوف الفريق نتيجة غياب الثلاثي ( حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا) للتواجد مع المنتخب الأولمبي الذي سيُشارك في أمم أفريقيا تحت 23 لاعباً بالمغرب في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 8 يوليو.
وأضاف المصدر، "طالما لم يصل الأهلى عرض رسمي لا نستطيع التحدث عن رحيل أي لاعب".
وسجل محمد عبد المنعم هدفاً تاريخياً في شباك الوداد المغربى قاد به الاهلى للتتويج بطلا لقارة أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء منذ أيام قليلة، ويعد اللاعب أحد أهم العناصر في تشكيلة الاهلى والمنتخب الوطنى رغم صغر سنه.
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