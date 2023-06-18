شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى ينتظم فى مران المصرى استعدادا لفيوتشر فى كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، ملف أزمة التصريحات التي أثارت جدلاً بين جماهير النادي البورسعيدي، وذلك بعد تصريحات التونسي إلياس الجلاصي لاعب الفريق عن إمكانية رحيله عن النادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وانتظم إلياس الجلاصي في مران النادي المصري بشكل طبيعي، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خاصة وأن اللاعب يعد من أهم العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

واعتذر الجلاصي لجماهير النادي المصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الجلاصي: أتقدم بإعتذار لكل منظومة النادي المصري ممثلة في الجماهير و مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين، لدينا مباراة يوم 24 من الشهر الجاري فنحن نريد إسعاد الجماهير ولم أكن أعلم أنني على الهواء.. والنادي المصري له فضل عليا وإن شاء الله نفرحكم يوم 24".



الياس الجلاصي



الياس الجلاصي



الياس الجلاصي



الياس الجلاصي

وكان الجلاصي قد أكد في تصريحات تلفزيونية، أن مدحت عبد الهادي عضو الجهاز الفني لنادي الزمالك جس نبضه حول الانتقال للقلعة البيضاء، وذلك على هامش الودية الأخيرة التي جمعت المصري والزمالك مساء الخميس الماضي وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وأكد الجلاصي أنه طلب من عبد الهادي التواصل في هذا الأمر مع وكيله وناديه الحالي، فيما أبدى التونسي رغبة كبيرة في اللعب لنادي الزمالك أكثر من الأهلي، وذلك بسبب تواجد أكثر من لاعب في القلعة الحمراء يقومون بنفس دوره في الملعب وهو ما سيحيله إلى دكة البدلاء هناك.

وأكد ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، في تقريره والذي رفعه مؤخراً إلى إدارة النادي، على أهمية استمرار إلياس الجلاصي مع الفريق في ظل الاعتماد عليه كعنصر أساسي في جميع المباريات.

وشارك إلياس الجلاصي مع النادي المصري في 27 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ويمتد عقد اللاعب التونسي مع النادي المصري حتى نهاية موسم 2025.