شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح ومهند لاشين يقتربان من تشكيل المنتخب الأساسى أمام جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على إجراء بعض التغييرات فى تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان في المباراة الودية اليوم، خاصة بعد إعفاء محمد صلاح ومحمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدى فتحى من المشاركة.

ومن المقرر أن يشهد التشكيل الأساسى لمباراة اليوم ظهور الثنائى هشام صلاح ومهند لاشين، على أن يتم منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين تدريجيا حسب سير المباراة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.