رسميـا.. الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده مع موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده رسميا مع المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأعلن نادي الوحدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، التعاقد مع مدرب الأهلي السعودي السابق لقيادة الفريق.

وقبل أيام، أعلن موسيماني رحيله عن تدريب أهلي جدة السعودي، بعدما نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري روشن وإحراز لقب دوري يلو.

وكان موسيماني قد حقق العديد من الإنجازات رفقة النادي الأهلي المصري، قبل رحيله إلى دوري يلو السعودي، أبرزها بطولتيّ دوري أبطال إفريقيا لعامين متتاليين.