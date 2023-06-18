جدول مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تُقام مباريات دوري الأمم الأوروبية،وتصفيات كأس أمم أفريقيا، بجانب بعض المباريات الودية القوية.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقائي هولندا وإيطاليا بجانب لقاء كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، بجانب مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان الودية.

وتعرض بوابة الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

مباراة هولندا أمام إيطاليا، تقام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباراة كرواتيا أمام إسبانيا، تقام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

مباراة رواندا أمام موزمبيق، تلعب الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على قناة beIN Sports Connect

مباراة تنزانيا أمام النيجر، تلعب الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

مباراة مدغشقر أمام غانا، تلعب الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على beIN Sports Connect

مباراة أوغندا أمام الجزائر، تلعب الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

مباراة إسواتيني أمام توجو، تلعب الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباراة الكونغو أمام مالي، تلعب الساعة 6 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

مباراة سيراليون أمام نيجيريا، وتقام الساعة 6 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

مباراة الرأس الأخضر أمام بوركينا فاسو، تلعب الساعة 6 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

مباراة الجابون أمام جمهورية الكونغو، تلعب الساعة 9 مساءًبتوقيت مصر والسعودية وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

مباريات دولية ودية

مباراة مصر أمام جنوب السودان، تلعب الساعة 6 بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

مباراة موريشيس أمام كينيا، وتقام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

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