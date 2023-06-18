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النصر يستهدف ضم البرتغالي كافاليو والمغربي زياش

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير صحافية أن نادي النصر السعودي يستهدف ضم لاعبي الوسط البرتغالي ويليام كارفاليو، والمغربي حكيم زياش.

ويجري نادي النصر محادثات مع لاعب ريال بيتيس ويليام كارفاليو، كما يجري النادي محادثات للتعاقد مع مهاجم حكيم زياش.

وفي حال التعاقد مع كارفاليو فإنه سينضم إلى زميله كرستيانو رونالدو نجم وقائد المنتخب البرتغالي الذي انتقل للنصر في صفقة كبيرة يناير الماضي.

وانضم كارفاليو إلى ريال بيتيس من سبورتنج لشبونة في صيف 2018 وخاض 178 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 10 أهداف.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في 33 مباراة في الموسم الماضي.

وظهر زياش 18 مرة في الممتاز مع تشيلسي خلال موسم 2022-23، بينما يرتبط مع النادي اللندني بعقد يمتد حتى 2025.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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