تشكيل مصر المتوقع لمواجهة جنوب السودان.. فيتوريا يُجري تعديلات بالجملة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب السودان، في المباراة التي تجمعهما وديًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الفترة التحضيرية للمنتخبات بالتوقف الدولي.

وتمكن منتخب مصر من حجز بطاقة التأهل بشكل رسمي لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة كوت ديفوار 2024، وذلك بعد فوزه الأخير على منتخب غينيا وتصدره للمجوعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جنوب السودان

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد هاني.

خط الوسط: محمود حمادة - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى فتحي – محمود حسن تريزيجيه – محمود عبد المنعم كهربا.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان القناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية.

وتُذاع مباراة مصر وجنوب السودان عبر فضائية Ontime sports 1.

حديث فيتوريا عن مواجهة جنوب السودان:

تحدث البرتغالي روي فيتوريا في مؤتمر صحفي أمس السبت عن أسباب مواجهة جنوب السودان: "لدينا هدفين من خوض مواجهة جنوب السودان، الأول هو تحقيق الفوز والثاني رؤية عناصر جديدة".

وعن سؤاله عن قائد منتخب مصر أمام جنبو السودان في ظل غياب محمد صلاح أجاب:" في حال غياب محمد صلاح أنا من سوف يحدد كابتن المنتخب، وتريزجيه هو من سيقود المنتخب أمام جنوب السودان".

كما فسر روي فيتوريا غياب صلاح عن لقاء جنوب السودان وقال: "أفعل ما أراه صحيحًا، صلاح لعب 56 مباراة في الموسم الحالي، وهو أكثر من ساهم في الأهداف، دائمًا ما يكون توقف يونيو صعب جدًا، من المهم بالنسبة لي حصول اللاعبين السوبر على راحة بشكل جيد".

فيتوريا عن مواجهة جنوب السودان:

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مواجهة جنوب السودان ستكون فرصة لاكتشاف مواهب مصرية جديدة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "أنه لا يعرف المسؤول عن موعد موقعة غينيا، حيث كشف عن أن هذا الموعد حرم الفراعنة من مواجهة منافس بخصائص مختلفة.

وشدد فيتوريا على أن منتخب جنوب السودان يعد أفضل المنتخبات التي أُتيحت أمامنا خلال الفترة الحالية، بعد معسكرهم بالقاهرة.

وأردف المدرب البرتغالي تصريحاته: "عندما تتاح لنا فرصة مواجهة منتخب من التصنيف الأول نفعل ذلك، لكن خلال فترة التوقف الحالية اصطدمنا بموعد مباراة غينيا الرسمية".

وأختتم فيتوريا تصريحاته: "هناك صعوبة في تحديد مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية، حيث نواجه صعوبة في هذه المواعيد، على عكس ما يحدث في دول وقارات أخرى، كل شيء يكون محددا من البداية".