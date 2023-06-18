كرواتيا وإسبانيا.. صدام مشتعل بنهائي دوري الامم الأوروبية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مشتعلة تجمع بين منتخبي كرواتيا وإسبانيا، ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، والتي يحتضنها ملعب "فينورد".

مشوار منتخب كرواتيا وإسبانيا قبل صدام اليوم

حجز منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه الصعب على حساب هولندا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 4-2 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فينورد" في دور نصف النهائي.

على الجانب الاخر تأهل منتخب إسبانيا للنهائي على حساب منتخب إيطاليا بعد فوزه بنتيجة 2-1 في واحدة من المواجهات النارية التي جمعت المنتخبين في البطولات القارية.

ويبحث منتخب كرواتيا عن حصد اللقب الأول في البطولة، والأول أيضا في تاريخ "الماتادور" منذ الفوز بلقب يورو 2012 تحت قيادة المدرب التاريخي فيسنتي ديل بوسكي.

مودريتيش واللقب الأخير

يدخل منتخب كرواتيا مباراة اليوم بقيادة لاعبه المخضرم لوكا مودريتيش، بحثًا عن حسم فرصة التتويج الأولى لوصيف بطل العالم في 2018، ومن الممكن أن تمثل فصل النهاية لعدد من اللاعبين الكبار، على رأسهم القائد لوكا مودريتش، في حالة عدم التفكير في الاستمرار بالمسيرة الدولية حتى لقب اليورو المقبل صيف 2024.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر، على ملعب نادي فينورد الهولندي.

القناة الناقلة لمباراة كرواتيا وإسبانيا الليلة

وتُذاع مباراة إسبانيا وكرواتيا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

طاقم تحكيم مباراة كرواتيا وإسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية

من المقرر أن يدير المباراة تحكيميُا في مواجهة كرواتيا وإسبانيا في نهائي المسابقة القارية 2023، الحكم الألماني فيليكس زواير.

وسيعاون زواير الألمانيان ستيفان لوب وماركو أشمولر كحكمين مساعدين، والسلوفاكي إيفان كروزليال كحكم رابع.

وسيتولى الألماني ماركو فريتز مسؤولية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وسيعاونه سفين جابلونسكي كمساعد أول، بالإضافة إلى الإنجليزي ستيوارت أتويل كمساعد ثان.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365.. إضغط هنا