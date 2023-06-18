أزمة بين بايرن ميونخ وبرشلونة بسبب كيميتش

ياسر رشاد - القاهرة - توترت العلاقة بين نادي بايرن ميونخ الألماني ،ونظيره برشلونة في الفترة الأخيرة.

وسبب الأزمة يعود للاعب جوشوا كيميتش، إذ وجه هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، انتقادات لنادي برشلونة بعد ماتردد حول إعراب النادي الإسباني عن اهتمامه بضم جوشوا كيميتش، مؤكدا أن اللاعب الدولي ليس معروضا للبيع.

وقال هاينر: لا أفهم تماما لماذا يطاردون لاعبنا بشكل علني وفج، جوشوا كيميتش عنصر أساسي معنا، إنه قائد، هو القائد الثالث لنا وقد فاز بالفعل بالعديد من الألقاب معنا وسيفوز بالمزيد من الألقاب معنا في المستقبل.

كان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وصف كيميتش بأنه "لاعب بارز" في مركزه ويتفهم متطلبات كرة القدم.

وأشار تشافي إلى أن "كيميتش مرتبط بعقد، إذا فتح الباب سيكون هناك محادثات مع بايرن ميونخ.

وقال كيميتش :يتبقى لي عامان في عقدي مع بايرن ميونخ، ولدينا خطط كبيرة هناك.