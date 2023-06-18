شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى ينتظم فى تدريبات الزمالك استعداداً لمباراة فاركو بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء فاركو المقبل فى كأس مصر.

وشارك ناصر منسي فى التدريبات الجماعية للفريق بعد حصوله على راحة من المشاركة في مران الأمس بسبب بعض الظروف الخاصة.

وقسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، خلال مران اليوم الأحد.

وحرص اوسوريو على تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار خلال هذه الفقرة، و ركز على بدء الهجمة بشكل منظم مع الضغط في حال فقدان الكرة، بجانب التركيز على إنهاء الهجمة بأفضل صورة ممكنه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.