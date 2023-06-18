تامر مصطفى يدفع ببدلاء إنبى أمام مصر للسلوم اليوم

القاهرة - سامية سيد - ينوى تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تجربة العديد من اللاعبين البدلاء فى ودية مصر للسلوم، المقرر لها عصر اليوم الأحد على ملاعب النادى، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها 30 يونيو الجارى ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

ويرغب تامر مصطفى فى تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً من خلال المباريات الودية، مستغلاً فترة التوقف الدولى بسبب انشغال المنتخب الوطنى بمواجهة غينيا التى انتهت بفوز الفراعنة 2/1 وتأهلهم لأمم أفريقيا 2023 والمباراة الودية أمام جنوب السودان اليوم.

وخسر إنبى أمام نظيره مصر للسلوم ودياً بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملاعب النادى.

سجل هدفي إنبى عمرو مرعى وإبراهيم جلال، بينما أحرز أهداف مصر للسلوم أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الحميد ومازن.

ويحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

وفى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.