شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر ومعاونيه فى الأهلى على هامش مران اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران اليوم، الأحد، الذى يبدأ من خلاله الفريق اليوم الاستعداد لمباراة حرس الحدود في الدوري.

ويناقش كولر مع جهازه المعاون فى جلسة اليوم عدة أمور خاصة بالفريق الفترة المقبلة، وبرنامج تدريبات الفريق واستعداداته للمباريات التى سيخوضها الفريق على الصعيد المحلي.

وحصل الأهلي على إجازة منذ الاثنين الماضي وانتهت أمس، السبت، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مواجهة حرس الحدود يوم 22 يونيو الجاري فى الدوري ومباراة منتخب السويس يوم 25 الشهر الجاري في كأس مصر.

وفتح مسئولو الأهلي خطوط اتصالات مع اللاعبين الأجانب بالفريق من أجل التنسيق بشأن موعد عودتهم للقاهرة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق مؤخراً عقب التتويج ببطولة أفريقيا.

وتحدث مسئولو الأهلي مع اللاعبين الأجانب عن موعد انضمامهم في تدريبات الفريق بعد إنتهاء تواجدهم مع منتخبات بلادهم أو إجازتهم التي حصلوا عليها عقب العودة من المغرب صباح الأثنين الماضي.

وتوّج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الأحد الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويتواجد خمسة لاعبين أجانب في الأهلي ، هم التونسي على معلول ومواطنه محمد الضاوي كريستو والمالي آليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو والجزائري أحمد القندوسي ويشارك الثلاثي ، كريستو و ديانج وتاو مع منتخب بلادهم في مباريات الأجندة الدولية الحالية فيما يقضي معلول والقندوسي إجازة في بلادهم.