شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجتمع بلاعبى الزمالك وتأهيل شلبى وسامسون وعواد قبل مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في مسابقة كأس مصر.

وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المواجهة المقبلة فى بطولة كأس مصر أمام فاركو، وشرح المدير الفني بعض الأفكار المراد تنفيذها خلال المران الجماعي للفريق.

في سياق متصل، خاض محمد عواد، مصطفى شلبي، وسامسون أكينيولا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي اليوم الأحد.

وخضع الثلاثي لمجموعة من الفقرات التأهيلية الخفيفة ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولي.