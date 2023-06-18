شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تصل القاهرة قادمة من الهند بعد التتويج ببطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البعثة المصرية للاسكواش القاهرة الدولي قادمة من الهند، بعد التتويج ببطولة كأس العالم للاسكواش، التى أقيمت فى مدينة تشيناي الهندية، بعد الفوز على ماليزيا فى المباراة النهائية بنتيجة 2/1.

وحرص عاصم خليفة ، رئيس اتحاد الاسكواش، على استقبال البعثة فى مطار القاهرة فور وصولهم من الهند، واستقبل خليفة بعثة الفريق في قاعة الزوار تقديرا للمجهود الكبير والانجاز الذى تحقق بالحصول على كأس العالم بعد منافسة قوية مع المنتخبات المشاركة.



بعثة الاسكواش

وشارك منتخبنا باللاعبات واللاعبين الناشئين الواعدين فى ظل سياسة المجلس بتجهيز كوادر ومواهب جديدة واعدة