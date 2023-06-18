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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تصل القاهرة قادمة من الهند بعد التتويج ببطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت البعثة المصرية للاسكواش القاهرة الدولي قادمة من الهند، بعد التتويج ببطولة كأس العالم للاسكواش، التى أقيمت فى مدينة تشيناي الهندية، بعد الفوز على ماليزيا فى المباراة النهائية بنتيجة 2/1.
بعثة الاسكواش
وشارك منتخبنا باللاعبات واللاعبين الناشئين الواعدين فى ظل سياسة المجلس بتجهيز كوادر ومواهب جديدة واعدة
وأثنى خليفة على اللاعبين واللاعبات المشاركين والمشاركات في بعثة المنتخب وتفوقهم بشكل كبير على كل المنتخبات المشاركة، مؤكدا سعادته بهذا اللقب الغالي، خاصة أن المنتخب يشارك بمجموعة لاعبين ولا عبات ناشئين وناشئات واعدين وسيكون لهم مستقبل كبير مع المنتخبات الوطنية، وقال إن الاتحاد حرص على المشاركة فى البطولة بالناشئين لزيادة الاحتكاك وإكسابهم خبرات دولية تعود بالفائدة على المنتخب.
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