شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يتلقى عرضاً من أحد الأندية الجزائرية للرحيل عن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي فيوتشر تلقى على ماهر، المدير الفني للفريق، عرضاً من أحد أندية القمة بالدوري الجزائري، لتولي المسؤولية الفنية لتدريبه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نتائجه المميزة مع فيوتشر.

ونجح علي ماهر فى قيادة فيوتشر فى أول مواسمه بالدوري الممتاز للتواجد فى المركز الخامس والمشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ودعها خلال الموسم الجاري من دور المجموعات.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذى يحمله عن النسخة الماضية.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.