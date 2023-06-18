شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع ثنائى سلة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مع الثنائى عبد الرحمن خالد، وباسم الليثى، لاعبى فريق كرة السلة بنادى سبورتنج، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ووقع كل لاعب عقداً لمدة 3 مواسم مع النادى السكندرى، على أن يبدأ الثنائى مع الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة مشاركة فريق سلة الاتحاد السكندرى فى منافسات البطولة العربية التى ستقام بقطر، بعدما اختار النادى الأهلى المشاركة فى بطولة الـ bal

وتلقى اتحاد كرة السلة دعوة من الاتحاد العربى لمخاطبة الأندية للمشاركة في منافسات البطولة العربية، حيث أن الأهلي بطل الدورى والكأس، والاتحاد وصيفا، وحال الاعتذار يشارك الزمالك.

وفضل سلة الأهلى المشاركة فى بطولة الـbal ، بعد أن طلب اتحاد السلة من الأهلى المشاركة في إحدى البطولتين إما العربية أو البال.

وحدد الاتحاد العربى لكرة السلة أغسطس المقبل كأخر موعد لتلقى تأكيدات الأندية على المشاركة فى منافسات البطولة