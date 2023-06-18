تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا بنهائي الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إسبانيا تحت قيادة مدربه لويس دي لا فيوينت لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع منتخب كرواتيا ضمن نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، والتي يحتضنها ملعب "فينورد".

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا

من المنتظر أن يدفع المخضرم لويس دي لا فيوينت المدير الفني للماتادور الإسباني بتشكيل أما كرواتيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: جوردي ألبا وإيميريك لابورت وروبين لي نورماند وخيسوس نافاس.

في خط الوسط: رودري وفابيان رويز وجافي ورودريجو مورينو وميكيل ميرينو.

في خط الهجوم: خوسيلو.

مشوار منتخب كرواتيا وإسبانيا قبل صدام اليوم

حجز منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه الصعب على حساب هولندا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 4-2 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فينورد" في دور نصف النهائي.

على الجانب الاخر تأهل منتخب إسبانيا للنهائي على حساب منتخب إيطاليا بعد فوزه بنتيجة 2-1 في واحدة من المواجهات النارية التي جمعت المنتخبين في البطولات القارية.

ويبحث منتخب كرواتيا عن حصد اللقب الأول في البطولة، والأول أيضا في تاريخ "الماتادور" منذ الفوز بلقب يورو 2012 تحت قيادة المدرب التاريخي فيسنتي ديل بوسكي.

مودريتيش واللقب الأخير

يدخل منتخب كرواتيا مباراة اليوم بقيادة لاعبه المخضرم لوكا مودريتيش، بحثًا عن حسم فرصة التتويج الأولى لوصيف بطل العالم في 2018، ومن الممكن أن تمثل فصل النهاية لعدد من اللاعبين الكبار، على رأسهم القائد لوكا مودريتش، في حالة عدم التفكير في الاستمرار بالمسيرة الدولية حتى لقب اليورو المقبل صيف 2024.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر، على ملعب نادي فينورد الهولندي.

القناة الناقلة لمباراة كرواتيا وإسبانيا الليلة

وتُذاع مباراة إسبانيا وكرواتيا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

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