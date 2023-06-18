موعد سوبر افريقيا بين الأهلي واتحاد العاصمة ومكان إقامته

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة ، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ، لحساب لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي ، المقرر إقامته أحد أيام 11 ، 12 و 13 أغسطس المقبل .





ويخوض الأهلي المواجهة باعتباره الفريق المتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال نسختها الأخيرة على حساب الوداد المغربي بعد الفوز ذهابًا في القاهرة بثنائية من دون رد ثم التعادل الإيجابي على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب بهدف لمثله.

وتقترب دولة السعودية من استضافة الحدث الأفريقي المرتقب ، على ملعب الجوهرة المشعة بالعاصمة الرياض.

ارتفاع رصيد بطولات الأهلي القارية ..

وبهذا التتويج تمكن النادي الأهلي من رفع رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى الرقم 25، عقب اقتناص دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، ليواصل مطاردته لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يأتي في صدارة القائمة برصيد 29 بطولة، ويلي الأهلي وصيفًا في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

كان النادي الأهلي قد تمكن من اعتلاء صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير 2014، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما حقق ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وفاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأحمر أن توج بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.