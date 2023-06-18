مدافع منتخب الشاطئية ينضم إلى أورانج

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسؤلو نادى اورانج في إنهاء إجراءات التعاقد مع حسان محمد مدافع أسمنت أسيوط ولاعب منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية فى صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة ٣مواسم.



وتمكن تامر عبد الخالق المدير الفنى لاورانج من اقناع اللاعب بالانضمام إلى النادي من أجل تدعيم الفريق بلاعبين سوبر للصعود إلى دورى المحترفين فى الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن تامر عبد الخالق قاد الفريق للصعود إلى الدرجة الثالثة بدون تلقي أية هزائم فى الموسم الماضي.

دورة الألعاب الأفريقية ..

على صعيد متصل تواجد المنتخب الوطني المصري لكرة القدم الشاطئية في المجموعة الثانية، خلال منافسات بطولة دورة الألعاب الإفريقية للكرة الشاطئية المنتظر إقامتها بدولة تونس خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجار، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد الألعاب الشاطئية، في بالي.

وتواجد المنتخب الوطني للكرة الفراعنة رفقة منتخبات المغرب وليبيا وجزر القمر، في التوقيت الذي بدء فيه معسكر منتخب الشاطئية المغلق أول أمس الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "بالى" بإندونيسيا.

كان الجهاز الفني لفراعنة الكرة الشاطئية قد أعلن قائمة تضم 25 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق قبل السفر إلى تونس لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الوطكني للكرة الشاطئية من مصطفى لطفي، المدير الفني، أحمد أبو سريع مدربًا عامًا، ومحمد فوزي مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي لمنتخب الشاطئية، وعباس حسانين أخصائي التأهيل البدني ، ومحمد منجي المدير الإداري، وإسلام شاكر إداري المهمات.