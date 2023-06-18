ناصر منسي ينتظم في مران الزمالك إستعدادًا لمواجهة فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنتظام ناصر منسي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وشارك ناصر منسي في التدريبات الجماعية للفريق ، بعد حصوله على راحة من المشاركة في مران الأمس بسبب بعض الظروف الخاصة.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

وحرص اوسوريو على تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار خلال هذه الفقرة، و ركز على بدء الهجمة بشكل منظم مع الضغط في حال فقدان الكرة، بجانب التركيز على إنهاء الهجمة بأفضل صورة ممكنه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3/ 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر:

يستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وفاركو يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، وستنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.