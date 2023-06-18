صبحي يلتقي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص والأزياء الفرعونية تخطف الانظار بالألعاب العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - بالصور..

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعا مطولا مع المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للاولمبياد الخاص، عقب مشاركته في المؤتمر العالمي للدمج ، نائباً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

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وتحدث وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء عما قامت به مصر من أجل دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة سواء التعليمية او الشبابية او الصحية او الرياضية.

وزير الرياضة مع رئيس الأولمبياد الخاص

كما تم خلال اللقاء استعراض ما يقوم به الأولمبياد الخاص الدولي من دور في مختلف دول العالم من اجل الوصول الى 10 مليون لاعب ولاعبه ، خاصة وان العالم يضم 200 مليون معاق فكرى من بينهم 6 مليون فقط في مصر .

واستمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى شرح مفصل من الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص على الفلسفة التي يرتكز عليها الأولمبياد الخاص ، خاصة وان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علاقته وثيقة بتلك الحركة الإنسانية منذ حضوره عام 2008 الألعاب الإقليمية السادسة بأبو ظبى ، ثم الألعاب الإقليمية الثامنة بأبوظبي 2018 والألعاب العالمية بأبوظبي 2019 وأول العاب افريقية استضافتها القاهرة عام 2020 وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الرياضة مع رئيس الأولمبياد الخاص

كما استمع وزير الشباب والرياضة الى الأفكار والرؤيا المستقبلية حول تلك الحركة الشاملة التي تجمع ما بين الرياضة والشباب والتعليم والصحة والاهتمام بالأسرة .

انطلاق منافسات التقسيم بالألعاب العالمية الصيفية

وكانت مباريات التقسيم بالألعاب العالمية الصيفية قد انطلقت اليوم والتي يتم فيها تقسيم اللاعبين وفق النوع والسن والقدرة الرياضية ، وهى من اهم سباب الأولمبياد الخاص حيث انطلق التقسم في 15 رياضة تشارك بها مصر باستثناء الجمباز التي أقيمت مباريات تقسيمه بالأمس.

حفل افتتاح الألعاب العالمية

فهمي ومحمود وتهامي يؤازرون لاعبي البعثة المصرية

وحرص الفنان حسين فهمى والمهندس هاني محمود واللواء سيد شفيق ومعه الدكتور باسم التهامي المدير الوطني رئيس البعثة على مشاهدة عدد من تلك المباريات.

وتشهد قاعة المؤتمر الكبرى بالعاصمة الألمانية برلين والمعروفة بميسي 12 منافسة الى جانب المؤتمرات الدولة الخمسة المقامة على هامش المؤتمر ، وحرص هاني محمود الى تحمس اللاعبين وأجهزتهم الفنية مؤكدا لهم على ضرورة اظهار ما يمتلكونه من طاقات رياضية ورفع اسم مصر عاليا كما عودنا في الألعاب سواء العالمية الصيفية او الشتوية او الألعاب الإقليمية .

حفل افتتاح الألعاب العالمية

الأزياء الفرعونية تبهر جماهير حفل افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

ولفتت الملابس الفرعونية التي ارتدتها لاعبات الأولمبياد الخاص المصري خلال طابور عرض حفل افتتاح الألعاب العالمية السادسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تحتضنها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو انظار واهتمام جميع الحضور.

حفل افتتاح الألعاب العالمية

وكانت لاعبات مصر لحظة دخولهم الى الاستاد الأوليمبي الذى يسع 76 الف وكان ممتلأ عن اخره قد اهتز امام عاصفة التصفيق لحظة دخول البعثة المصرية والبالغ عددها 109 لاعب ولاعبه ومشاركة ، ونقلت تلك الصور العديد من المحطات الفضائية الاوربية والأمريكية ، ورغم ان هناك اعداد كبيرة من الدول قد ارتدى لاعبوها ملابسهم الوطنية الا أن الملابس الفرعونية كانت الأكثر لفتا للأنظار والانتباه

وكان فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية قد اعطى شارة انطلاق الألعاب والذي شهده عدد من الشيوخ والامراء والوزراء والسفراء وفى مقدمتهم د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير خالد خلال سفير مصر لدى المانيا والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية السابق رئيس الاولمبياد الخاص المصري واللواء سيد شفيق عضو مجلس ادرة الاولمبياد الخاص المصري .