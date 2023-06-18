خماسي تشيلسي يقترب من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت اندية الدوري السعودي للمحترفين خمسة لاعبين من صفوف فريق تشيلسي الانجليزي ضمن خطتها لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، وفقة لخطة وزارة الرياضة السعودية للفترة المقبلة.

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ارتبط اسم عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي؛ بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

صندوق الاستثمار السعودي يتفق مع تشيلسي

وجاء في اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي مع نادي تشيلسي اسماء 5 لاعبين من البلوز من المتوقع وجودهم في دوري روشن للمحترفين بالموسم المقبل 2023-2024.

أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، والذي سيمتلك نسبة الـ75% من الأندية، أم عن باقي النسبة فستكون الـ25% المتبقية للمؤسسات غير الربحية.

وفد سعودي يفاوض خماسي تشيلسي

وصل وفد سعودي لانجلترا، اليوم الأحد، بالتحديد في لندن، للتفاوض مع ثلاثي الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي ، و هم ادوارد ميندي حارس المرمى، و حكيم زياش في مركز الجناح و اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي في قلب الدفاع.

كما أكدت مصادر إنجليزية عن وجود الثنائي نجولو كانتي وتياجو سيلفا بدوري روشن في الموسم المقبل.

الأهلي والهلال والنصر يقتنصون لاعبي تشيلسي

ارتبط اسم الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي بالانتقال إلى نادي الأهلي السعودي في الموسم المقبل الذي يرغب في دعم مركز حراسة المرمي بعد العودة لدوري روشن السعودي، بينما دخل نادي النصر في مفاوضات مع النجم المغربي حكيم زياش، فيما يسعى فريق الهلال لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع النجم السنغال كاليدو كوليبالي.

الجمهور يطلب خماسي تشيلسي

تفاعل الجمهور مع خبر انتقال عدد من لاعبي الفريق الأول لنادي تشيلسي للدوري السعودي، لتبدأ التكهنات معها بوضع الاسماء و التوقعات حول من هم اقرب للانتقال لدوري روشن، لكنها جاءت حول لاعبين كبار السن.

و حدد الجمهور كل من المغربي حكيم زياش، والثنائي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى نجولو كانتي وروميلو لوكاكو، وتياجو سيلفا وبيير ايمريك أوباميانغ.

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