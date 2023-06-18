شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رفع الأثقال تتوجه للجزائر 30 يونيو لخوض منافسات دورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن سفر البعثة المشاركة فى دورة الألعاب العربية بالجزائر المحدد لها شهر يوليو المقبل 30 يونيو الجارى لخوض منافسات البطولة. وضمت القائمة كلا من: أمل توفيق وزن 49، نعمة سعيد وزن 71، رحمة أحمد وزن 81، وشمس أحمد، وشيماء خالد وزن +81.

ونجحت بعثة الأثقال مؤخراً فى صدارة بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس، بتحقيق 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميداليات فضة و5 ميداليات برونز.

وحقق ميداليات المنتخب نعمة سعيد 3 ميداليات ذهب فى منافسات وزن 71 كجم ، وسارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم ، وياسر أسامة 3 ميداليات ذهب في وزن -102 كجم ، وحليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهب في وزن + 87 كجم ، وسمر حبشي 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية في وزن 87 كجم ، وفاطمة صادق 3 ميداليات بينهم ذهبية وفضيتين في وزن 87 كجم ، وعبدالرحمن محمد 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية ، وإسلام أبوالوفا 3 ميداليات فضية وبرونزيتين في وزن 89 كجم ،ومحمد سليم 3 ميداليات برونز في وزن -102 .