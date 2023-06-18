شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وجنوب السودان الودية اليوم باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مساء اليوم مباراة ودية مع جنوب السودان باستاد القاهرة الدولي، ويسعى فيتوريا لتجربة بعض اللاعبين ومنح الفرصة للوجوه الجديدة. س: ما هو موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان؟ س: ما هو موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان؟ ج: تقام مباراة منتخب مصر وجنوب السودان فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة. س: كيف يفكر فيتوريا فى المباراة؟ س: كيف يفكر فيتوريا فى المباراة؟ ج: تتجه النية لدى فيتوريا للدفع ببعض الأساسيين لتحقيق الفوز بسبب التصنيف، حيث يرغب في الاستفادة من المباراة فى تحسين تصنيف الفراعنة في ترتيب الفيفا، قبل تصفيات كأس العالم، على أن يدفع بالوجوه الجديدة فى الشوط الثانى للحكم عليهم . س: ما هو التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر وجنوب السودان؟ س: ما هو التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر وجنوب السودان؟ ج: من المقرر أن يدفع فيتوريا فى حراسة المرمى: محمد صبحي ، وخط الدفاع: هشام صلاح، ياسر إبراهيم، علي جبر، أحمد أبو الفتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، أحمد زيزو، محمود حمادة، وخط الهجوم: مصطفى فتحي، محمود كهربا، محمود حسن تريزيجيه. س: هل سبق والتقى المنتخبان من قبل؟ ج: ستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل وانتصر الفراعنة فى 20 وخسر 3 مباريات. س: هل سبق والتقى المنتخبان من قبل؟

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