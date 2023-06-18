شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغيب عن تدريبات فيوتشر قبل مواجهة المصري فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب ناصر ماهر، صانع ألعاب فيوتشر، عن تدريبات فريقه لليوم الثالث على التوالي، دون إذن من الجهاز الفني للفريق، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة لفريقه أمام المصري فى كأس الرابطة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري 24 يونيو الجاري فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

وكان فيوتشر قد تغلب مؤخراً على الهلال الليبي بهدف نظيف سجله حاجي باري مهاجم الفريق، وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي استعداداً لمواجهة المصري.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.