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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، وحقيقة رحيل محمد عبد المنعم عن الاهلى ، و استفسار كولر عن تفاصيل دورى السوبر الأفريقى 

منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديا الليلة باستاد القاهرة

يلتقي في الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا نظيره جنوب السودان وديا على ستاد القاهرة الدولي ، ويرغب فيتوريا في تجربة بعض اللاعبين وكذلك منح الفرصة للوجوه الجديدة. 

 

الأهلى يكشف حقيقة رحيل محمد عبد المنعم في الميركاتو الصيفى

 كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الانباء التي أشارت لوجود عرض ضخم مادياً للحصول على خدمات اللاعب من قبل نادى الهلال السعودى.

 

يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الأحد، آخر مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري بمواجهة منتخب السودان للمحليين استعداداً لمواجهة أسوان.

 

 

جنش ينتظم فى مران فيوتشر بعد التعافى من إصابة الركبة

انتظم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر، في مران فريقه، وذلك بعد تعافيه من إصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتي حمته من المشاركة في مواجهة إنبي الأخيرة بالدوري، والتي فاز خلالها فريقه بهدف نظيف.

 

تلقى شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري، للرحيل عن قلعة الجبل الأخضر وذلك بعد نتائجه المميزة مع ذئاب الجبل منذ  الموسم الماضي حيث نجح في قيادة الفريق بعيداً عن منطقة الخطر بعدما كان قريباً من الهبوط.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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