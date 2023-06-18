7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، وحقيقة رحيل محمد عبد المنعم عن الاهلى ، و استفسار كولر عن تفاصيل دورى السوبر الأفريقى
منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديا الليلة باستاد القاهرة
الأهلى يكشف حقيقة رحيل محمد عبد المنعم في الميركاتو الصيفى
جنش ينتظم فى مران فيوتشر بعد التعافى من إصابة الركبة
انتظم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر، في مران فريقه، وذلك بعد تعافيه من إصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتي حمته من المشاركة في مواجهة إنبي الأخيرة بالدوري، والتي فاز خلالها فريقه بهدف نظيف.
تلقى شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري، للرحيل عن قلعة الجبل الأخضر وذلك بعد نتائجه المميزة مع ذئاب الجبل منذ الموسم الماضي حيث نجح في قيادة الفريق بعيداً عن منطقة الخطر بعدما كان قريباً من الهبوط.
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