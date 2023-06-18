شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ينشر صورة "تذكرة" العودة للقاهرة لقيادة تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، صورة عبر "إنستجرام" يحمل فيها تذكرة العودة إلى اقاهرة قادماً من بلاده لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الأهلي مؤخراً وسافر خلالها كولر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك عدة أيام.



كولر

ويعود الأهلي للتدريبات فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، بعد راحة حصل عليها منذ الاثنين الماضي بسبب توقف الدوري لارتباط المنتخبات الوطنية بمباريات الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لمباراة حرس الحدود الخميس المقبل في الدوري الممتاز وهي المباراة الأولى للفريق بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا الأحد الماضي على حساب الوداد المغربي.