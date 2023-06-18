شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يبدأ التأهيل بالكرة فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التأهيل بالكرة فى صالة الجيم، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي فى ألمانيا بنجاح، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

ويخوض "الونش" فى الوقت الحالى تدريبات تأهيلة متنوعة فى صالة الجيم، وبدأ اللاعب استخدام الكرة فى التأهيل، من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، والمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أكد أن العملية التي أجراها "الونش" عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي، موضحاً أن حالة "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.

فى سياق أخر، يتمسك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتطبيق طريقة لعبه مع الفارس الأبيض والتي يعتمد عليها منذ أن تولي المسئولية خلفًا للبرتغالي فيريرا.

ويصر أوسوريو علي تطبيق طريقة اللعب التي يعتمد عليها وهي طريقة 3 / 3 / 3 / 1، وحرص المدير الفني الكولومبي علي استغلال فترة توقف مسابقة الدورى من أجل تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب، ومنحهم دروس خصوصية في تطبيقها بالشكل الأمثل، كما خاض مباراتين وديتين حتي يتمكن من اكتشاف الاخطاء التي يقع فيها لاعبي فريقه قبل استناف الدورى وكاس مصر.

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.