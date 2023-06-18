شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخبنا يتصدر مجموعته بفوزه بهدفين على لاوس في كأس آسيا للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدر منتخبنا الوطني للناشئين مجموعته الأولى في بطولة كأس اسيا للناشئين تحت 17 عام، التي تستضيفها تايلندا، بفوزه، اليوم، على منتخب لاوس بهدفين لهدف.

وسجل لمنتخبنا عادل قاسم بالدقيقة 28، وفي الشوط الثاني عادل منتخب لاوس النتيجة بالدقيقة 55، وفي الدقيقة 74 سجل أنور الطريقي من ضربة جزاء.

وتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 6 نقاط، والتي تضم إلى جانبه تايلندا، وماليزيا، ولاوس.

ويعد كأس آسيا للناشئين هو المؤهل لكأس العالم تحت 17 سنة 2023، وستشارك فيه المنتخبات الأربع التي تصل إلى نصف النهائي.

