بعد حديثه عن العودة إلى أوروبا.. موسيماني يوجه نصيحة إلى بيرسي تاو بشأن الرحيل عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لفريق الوحدة الإماراتي، رسالة إلى مواطنه وجناح النادي الأهلي، بيرسي تاو، بعد تصريحاته عن الاحتراف الأوروبي.

وقبل ساعات، خرج بيرسي تاو في تصريحات أكد خلالها أنه ما زال يفكر في العودة إلى أوروبا رغم تألقه مع الأهلي في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

ووفقا لموقع "بطولات"، يتبقى في عقد اللاعب الجنوب إفريقي مع الأهلي موسمًا واحدًا ينتهي في 30 يونيو 2024، بينما الإدارة تفكر في تمديد عقده لما له من أهمية كبيرة في مباريات بطل دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لشبكة "Kick Off" الجنوب إفريقية، تحدث موسيماني عن مستقبل بيرسي تاو، حيث قال: "لقد انتقل من قبل إلى الدوري الإنجليزي، لكنه عانى، لم يحصل على الوقت الكافي في المباريات مع أكثر من مدرب".

وأضاف مدرب الأهلي الأسبق: "لم يكن بيرسي تاو في ذلك الوقت صغيرًا في السن، لقد اختار العودة إلى إفريقيا من خلال الأهلي وكان يبلغ 27 عامًا، هل كان يريد الاستمرار مع برايتون دون مشاركة في المباريات؟".

وتابع: "لقد كانت أمامه فرصة للانضمام إلى فريق بنفس الراتب ويمكن أفضل، لديه فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية وفرصة للحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، فرصة للعب مع أفضل فريق في القارة".

وأكمل: "لماذا انتقل جابريل جيسوس من مانشستر سيتي إلى آرسنال؟، هذا واضح بسبب وقت مشاركاته في المباريات، مع ضمان عدم انخفاض راتبه السنوي، لذلك في رأيي كان قرارًا جيدًا للغاية".

وواصل مدرب الوحدة الإماراتي الجديد: "في موسمه الأول مع الأهلي، كانت الإصابات عائقًا أمام تاو للتألق والظهور بمستواه الفني، لقد أصيب كثيرًا خلال فترة وجودي مع الأهلي، حتى مدرب منتخب جنوب إفريقيا كان يشتكي من الأمر".

وأتم بيتسو موسيماني: "بيرسي تاو يلعب بشكل رائع الآن، استعاد مستواه الفني، أعتقد أنه يستطيع تقديم ما هو أفضل من ذلك، إذا كانت هناك فرصة أمامه للعودة إلى أوروبا، فلماذا لا، لكن لا تعود إلى هناك دون ضمان المشاركة في المباريات، لأنك تبلغ الآن من العمر 29 عامًا، لذا عليك اللعب".