برونو سافيو يحسم موقفه من 3 عروض سعوديه

ياسر رشاد - القاهرة - حسم النجم البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي، موقفه من العروض المقدمه له من أندية الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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ارتبطت اسم سافيو بالرحيل عن النادي الأهلي في الفترة الأخيرة خاصًة بعد غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق في الفترة الأخيره، وأصبح ضمن دكة البدلاء ويشارك في دقائق قليلة بالمباريات.

الموقف النهائي لـ برونو سافيو

تلقى برونو سافيو عدة عروض من الدوري السعودي لاختيار أحدها في الميركاتو الصيفي الحالي، ومن بين العروض أندية الأهلي والشباب والتعاون.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع لاعب جديد بجوار رياض بودبوز وهيثم عسيري، بينما يريد التعاون تعويض رحيل مصطفي فتحي، فيما يرغب الشباب التعاقد مع بديل لـ سانتي مينا.

‏رفض برونو سافيو الرحيل إلى أي ناد خليجي في الميركاتو الصيفي الحالي، كونه يريد تحقيق الانجازات وحصد المزيد من البطولات.

شرط سافيو حال الرحيل عن الاهلي

ووضع برونو سافيو شرطًا أساسيًا للرحيل عن النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بعدما غاب اللاعب عن المشاركة في المباريات، بالإضافة إلى خروجه عن قائمة كأس العالم للأندية في النسخة الماضية.

وسيحسم سافيو وجهته المقبلة بنفسه، لكنه وضع شرطًا أساسيًا وهو في حال اصرار الأهلي على انهاء التعاقد معه فعليهم بدفع راتب اللاعب كاملًا عن الفترة المتبقيه.

وتعاقد الأهلي مع برونو سافيو في شهر سبتمبر الماضي، وشارك مع الفريق خلال 16 مباراة فقط، بواقع 14 لقاء منها في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

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