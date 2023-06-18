إنريكي يرحب بخلافة جالتيه في باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، ترحيبه بقيادة باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي كريستوف جالتيه.

وقرر باريس سان جيرمان في وقت سابق عدم استمرار جالتيه، بعد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب النتائج المتذبذبة للبي أس جي تحت قيادة المدرب الفرنسي في بطولة الدوري، على الرغم من التتويج به في نهاية المطاف.

أكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن التفاوض بين الطرفين يدور حاليا حول مدة التعاقد وأعضاء الجهاز المعاون للمدرب الإسباني.

بينما شددت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إنريكي سيصبح مدربًا لباريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، ويتبقى فقط تفاصيل خاصة بالعقد ومن ثم الإعلان عن التعاقد الرسمي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن المدرب الإسباني كان مترددًا في بداية المفاوضات، بعدم علم بوجود مفاوضات بين البي أس جي والمدرب الألماني يونيان ناجلسمان، لكنه أصبح متحمسًا لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وشددت على أن الإعلان الرسمي عن تولي إنريكي المسؤولية الفنية لباريس سيكون الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن هناك تأييد كبير من الثنائي ناصر الخليفي، رئيس الفريق العاصمي، ولويس كامبوس، المدير الرياضي، حيث يمتاز المدرب الإسباني بالعمل الجماعي داخل الأندية التي قام بتدريبها.

وكشفت الصحيفة الفرنسية بإن الإدارة الباريسية مازالت على تواصل مع مدربين اَخرين وهما مارسيلو جاياردو وسيرجيو كونسيساو، خوفًا من تعثر تولي إنريكي قيادة الفريق الفنية، على الرغم من الاتفاق شبه النهائي.

سبب تعثر مفاوضات ناجلسمان وباريس

ذكرت نفس الصحيفة "ليكيب" أن إدارة نادي العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان لم تتفق مع المدرب الألماني ناجلسمان، بعدما رفض الأخير تولي تدريب البي أس جي خلال الموسم الجديد.

وأوضحت أن الثلاثي لويس إنريكي وتشابي ألونسو وتياجو موتا أصبحوا أبرز المرشحين لقيادة الفنية لباريس سان جيرمان الأول خلال الفترة المقبلة، ليكون أحدهم خليفة للمدرب جالتيه.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع عدد من النجوم خلال السنوات الماضية وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونيمار جونيور، من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق لم يستطع الفوز باللقب.