مدرب النصر السابق هورفات يرفض عروض دوري "يلو"

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني السابق لفريق النصر والباطن السعودي، عروضا لتدريب من أندية دوري الدرجة الأولى السعودي.

وحسم هورفات موقفه من العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، ورفضهم جميعا.

وجاء سبب رفض هورفات مدرب النصر السابق، للعروض التي تلقاها من أندية دوري الدرجة الأولى السعودي، بسبب رفضه التدريب إلا على أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وبات هورفات قريبا من قيادة فريق الاستقلال الإيراني بعدما توصل معهم لإتفاق مبدئي، لتدريب الفريق لمدة موسم واحد، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود الأسبوع المقبل.

ويتواجد فريق استقلال طهران في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيراني الممتاز، ويملك في رصيده 62 نقطة، ليشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بشكل رسمي.

مسيرة هورفات مع النصر





وقاد آلين هورفات تدريب فريق النصر في موسم 2020/2021 الماضي، خلفا للمدرب للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لـ منتخب مصر، بالإضافة لتدريبه فريقا الباطن والخليج ، والوصل والعين الإماراتيان.

وتوج هورفارت مع نادي النصر خلال فترة تدريبه للفريق، بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الهلال.

النصر يستهدف ضم البرتغالي كافاليو والمغربي زياش

أكدت تقارير أن نادي النصر السعودي يستهدف ضم لاعبي الوسط البرتغالي ويليام كارفاليو، والمغربي حكيم زياش.

ويجري نادي النصر محادثات مع لاعب ريال بيتيس ويليام كارفاليو، كما يجري النادي محادثات للتعاقد مع مهاجم تشيلسي، اللاعب المغربي حكيم زياش.

وفي حال التعاقد مع اللاعب البرتغالي ويليام كارفاليو فإنه سينضم إلى زميله كرستيانو رونالدو نجم وقائد المنتخب البرتغالي الذي انتقل للنصر السعودي في صفقة كبيرة يناير الماضي.

وانضم ويليام كارفاليو إلى نادي ريال بيتيس الإسباني قادما صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2018 وخاض 178 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 10 أهداف.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في 33 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وظهر حكيم زياش 18 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشيلسي خلال موسم 2022-23، بينما يرتبط مع النادي اللندني بعقد يمتد حتى 2025.



