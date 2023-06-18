موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا فى نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينظر عشاق كرة القدم العالمية، موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا، اليوم الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022/2023.

مباراة إسبانيا وكرواتيا

كان قد نجح منتخب كرواتيا، بقيادة لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، في حصد برونزية كأس العالم 2022 بقطر، علاوة على فضية في كأس العالم 2018 بروسيا.

ونجح منتخب كرواتيا، من حجز مقعد في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022/2023، بعدما إطاح بمنتخب هولندا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، بالدور النصف النهائي.

على الجانب الأخر، ودع منتخب إسبانيا، كأس العالم 2022 بقطر، من الدور السادس عشر، أمام نظيره المغربي.

وصعد المنتخب الإسباني، إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022/2023،على حساب نظيره فريق منتخب إيطاليا، بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب كرواتيا، مساء اليوم الأحد، الموافق 18 يونيو الجاري، في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022/2023، على ملعب ستاد فينورد بمدينة روتردام الهولندية، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

وتذاع مباراة منتخب إسبانيا، أمام نظيره منتخب كرواتيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022/2023، على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية باعتبارها الحاصلة على حقوق بث مباشر لجميع مباريات البطولة بشكل حصري لعملائها داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.