باير ليفركوزن يقطع الطريق على باريس بشأن مستقبل تشابي ألونسو

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث باريس سان جيرمان عن التعاقد مع خليفة المدرب الفرنسي كريستوف جالتيه، بعد الفشل في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ووجهت إدارة باريس سان جيرمان الأنظار نحو تشابي ألونسو، المدير الفني لـ باير ليفركوزن للتعاقد معه قبل بداية الموسم الجديد، بجانب المدرب الإسباني لويس إنريكي وتياجو موتا.

وشدد سيمون رولفس، المدير الرياضي بـ باير ليفركوزن الألماني، أن كل ما يُثار حول مفاوضات باريس سان جيرمان مع تشابي ألونسو ليس له أساس من الصحة.

وأكد على أن المدرب الإسباني مستمر مع باير ليفركوزن خلال الموسم الجديد ولا يوجد نية لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وقال رولفس في تصريحات نقلتها مجلة "كيكر": "ليس هناك حديث بشأن ذلك، ألونسو مستمر، فقد تحدثت معه، كما أنه يعلم بشكل جيد وضعه الحالي في باير ليفركوزن ".

إنريكي يوافق على تدريب باريس

رحب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، بقيادة البي أس جي خلال الموسم الجديد، خلفًا لجالتيه.

وقررت إدارة الفريق الباريسي عدم استمرار جالتيه، بعد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب النتائج المتذبذبة للبي أس جي تحت قيادة المدرب الفرنسي في بطولة الدوري.

وشددت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على أن المفاوضات بين باريس وإنريكي خلال الفترة الحالية حول الجهاز المعاون ومدة التعاقد.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدرب الإسباني لويس إنريكي أصبح المدير الفني لباريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن إنريكي تردد في بداية مفاوضاته مع باريس، وذلك بسبب وصول معلومات له عن المفاوضات بين الفريق العاصمي والمدرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني لبايرن ميونخ السابق لكنه وافق على قيادة باريس خلال الموسم الجديد.

وأكدت "ليكيب" على أن الإعلان الرسمي عن تولي إنريكي المسؤولية الفنية لباريس سيكون الأسبوع المقبل.

كما ذكرت بإن هناك إجماع كبير من ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، ولويس كامبوس، المدير الرياضي للفريق، حيث يرى الثنائي أن المدرب ينتاز بالعمل الجماعي داخل الأندية التي قام بتدريبها.

كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإدارة الباريسية على تواصل مع مدربين اَخرين كـ مارسيلو جاياردو وسيرجيو كونسيساو، حيث تخشى من تعقد المفاوضات مع إنريكي في اللحظات الأخيرة.