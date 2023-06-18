نصيحة وتحذير من موسيماني لـ بيرسي تاو بشأن الاحتراف

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المدرب الجنوب أفريقي بيرسي تاو المدير الفني الجديد لفريق الوحدة الإماراتي، رسالة لمواطنة بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي جاءت عقب تصريحات اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء في يونيو الجاري.

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يرغب بيرسي تاو بالعودة للاحتراف في أوروبا من جديد بالفترة المقبلة، بالرغم من تألق اللاعب مع الأحمر في الفترة الأخيره والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والاقتراب من تحقيق لقب الدوري، بعدما ضمن المشاركة في مونديال الأندية 2023.

تصريحات موسيماني عن بيرسي تاو

وقال موسيماني أن بيرسي تاو انتقل للدوري الإنجليزي، لكنه كان يعاني، ولم يحصل على الوقت الكافي بالمشاركة في المباريات.

تابع موسيماني أن تاو اختار العودة إلى إفريقيا عبر بوابة الأهلي، فهو لم يخسر الكثير، فكان يبلغ من العمر 27 عامًا، هل كان يريد البقاء في الدوي الانجليزي بدون مشاركة في المباريات؟.

كان أمام اللاعب الانضمام لفريق أخر بنفس الراتب وقد يكون أعلى وأكبر، لكنه الآن يمتلك فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية بالإضافة إلى فرصة الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى في المواسم المقبلة، في نفس الوقت الذي يشارك فيه مع أفضل أندية القارة.

وأكمل موسيماني : " في موسم بيرسي الأول مع النادي الأهلي، كانت الإصابات تقف عائق أمام اللاعب للتألق، كان مدرب منتخب جنوب أفريقيا يشتكي من كثرة الاصابات والتي كانت موجوده بكثره في فترة تدريبي للمارد الأحمر.

نصيحة موسيماني لبيرسي تاو

اختتم موسيماني تصريحاته عن بيرسي تاو مؤكدًا أن اللاعب يؤدي بشكل جيد في في الفترة الاخيره مع الأحمر، ونجح في استعاد مستواه الفني.

وأضاف:"إذا كانت أمام اللاعب هناك فرصة للعودة إلى أوروبا، فلما لا، لكن أنصحه بعدم العودة دون ضمان المشاركة في المباريات، خاصة لأنه يبلغ من العمر 29 عام، لذا عليه اللعب".

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