إمام عاشور يضغط على ميتلاند للعودة لـ الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الدولي المصري إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي، الرحيل عن فريقه والعودة مرة أخرى للزمالك، بعدما صادفه سوء توفيق بعد رحيله عن الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف مصدر مقرب من إمام عاشور أن اللاعب لديه رغبة قوية في الرحيل عن فريقه ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وجد اللاعب صعوبة في التأقلم على الأجواء في الدوري الدنماركي.

وأكد المصدر أن اللاعب يرغب في العودة مرة أخرى للزمالك، حيث يعيش اللاعب حالة من الندم، بعدما كان نجم الشباك في الفريق، ليقرر بعد ذلك الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال للدوري الدنماركي ومن ثم يتراجع مستواه بشدة قبل الإصابة بعدما كان يقدم مستوى مميز.

في سياق متصل، أوضح أحمد حسن، لاعب وسط منتخب مصر السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال:"أكد لي مصدر مقرب من إمام عاشور أن اللاعب أولويته هي العودة للزمالك".

وتابع: "الكرة أصبحت في ملعب إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية لحسم الصفقة".

وأضاف: "يوج 5 عروض مصرية وخارجية للاعب حاليًا، لكن المؤكد هو أن إمام عاشور يرغب في الرحيل عن ميتلاند الدنماركي في الموسم المقبل".

وكان إمام عاشور قد قام بزيارة لتدريبات الزمالك خلال اليومين الماضيين، حيث أكد للاعبي الفارس الأبيض أنه لن ينضم للأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أن كل ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة.

بينما كشفت تقارير صحفية داخل الأهلي أن إدارة المارد الأحمر لم تدخل في مفاوضات مع إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد حول انتقال اللاعب للفريق الأهلاوي ليس صحيحًا.

إمام عاشور يحقق الثنائية مع الزمالك

وكان إمام عاشور قد نجح في التتويج بعدد من البطولات والألقاب مع الزمالك، حيث توج بالثنائية الدوري وكأس مصر خلال الموسم قبل الماضي، بينما نجح في التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي.

واستطاع لاعب الوسط من خطف قلوب الجماهير البيضاء، بعدما نجح في حمل وسط ملعب الفارس الأبيض على أعناقه على الرغم من صغر سنه، بالإضافة إلى تقديمه لمستويات كبيرة، جعلت جماهير الزمالك تنسى التونسي فرجاني ساسي، والتي كان عشاق الأبيض تأمل في استمراره، لكنه رحل إلى الدحيل القطري بعد نهاية تعاقده مع الفريق.