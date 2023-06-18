الكشف عن حكم مباراة مصر وجنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية والتي من المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وتبدأ مباراة مصر وجنوب السودان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي خلال التوقف الدولي لشهر يونيو الجاري.



طاقم تحكيم كويتي

وكشف اتحاد الكرة، عن إسناد مباراة مصر وجنوب السودان إلى طاقم تحكيم كويتي بقيادة عبدالله محمود جمالي، كحكم ساحة، ويعاونه ومعه علي طالب جراق وسعود عبد العزيز وحكم رابع عبدالله حسن الكندري.

وفاز منتخب مصر على نظيره غينيا بهدفين لهدف، في المباراة الأخيرة التي خاضها الفراعنة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكان 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وصعد منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات، بعدما فاز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة أمام اثيوبيا.



ويستعد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره منتخب جنوب السودان، في المباراة التي تجمعهما وديًا على ستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل مباراة مصر وجنوب السودان عبر فضائية Ontime sports 1.

تحدث البرتغالي روي فيتوريا في مؤتمر صحفي أمس السبت عن أسباب مواجهة جنوب السودان: "لدينا هدفين من خوض مواجهة جنوب السودان، الأول هو تحقيق الفوز والثاني رؤية عناصر جديدة".

وعن سؤاله عن قائد منتخب مصر أمام جنبو السودان في ظل غياب محمد صلاح أجاب:" في حال غياب محمد صلاح أنا من سوف يحدد كابتن المنتخب، وتريزجيه هو من سيقود المنتخب أمام جنوب السودان".

كما فسر روي فيتوريا غياب صلاح عن لقاء جنوب السودان وقال: "أفعل ما أراه صحيحًا، صلاح لعب 56 مباراة في الموسم الحالي، وهو أكثر من ساهم في الأهداف، دائمًا ما يكون توقف يونيو صعب جدًا، من المهم بالنسبة لي حصول اللاعبين السوبر على راحة بشكل جيد".

وشدد فيتوريا على أن منتخب جنوب السودان يعد أفضل المنتخبات التي أُتيحت أمامنا خلال الفترة الحالية، بعد معسكرهم بالقاهرة.



