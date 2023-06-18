خالد عبدالفتاح مستمر مع الأهلي بعد تفعيل بند شرائه

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي، تفعيل بعد شراء خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن للمارد الأحمر من سموحة، بعدما أنتقل لصفوف الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ونجح الأهلي في التعاقد مع خالد عبدالفتاح قادمًا من سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء، في الميركاتو الشتوي الماضي.

وفعل النادي الأهلي بند شراء خالد عبدالفتاح من سموحة بشكل نهائي، ذلك بعدما قدم اللاعب مستويات جيدة مع المارد الأحمر، في اللقاءات التي شارك فيها.

وجاء القرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وإدارة النادي في تفعيل بند شراء اللاعب خالد عبدالفتاح.

وأنضم خالد عبدالفتاح لصفوف النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة مقابل استعارة النادي السكندري للاعب حسام حسن حتى نهاية الموسم الحالي، بالإضافة زياد طارق أيضاً ولكن لمدة موسم ونصف.



الأهلي يتلقى عرضا "شفويا" من أهلي جدة لضم محمد الشناوي

تلقى النادي الأهلي عرضًا شفويًا من نادي أهلي جدة السعودي يطلب فيه الحصول على خدمات النجم الدولي المصري محمد الشناوي ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وترغب إدارة أهلي جدة السعودي في الحصول على خدمات حارس كبير صاحب قدرات وخبرات عالية ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق بعد العودة للدوري السعودي للمحترفين.

وابتعد الأهلي عن دوري المحترفين بعد هبوطه لدوري يلو الدرجة الأولى الموسم الماضي، قبل أن يتمكن من العودة لدوري المحترفين مرة أخرى الموسم الجديد.

وقال مصدر: " الأهلي المصري تلقى عرض شفوي من الأهلي السعودي لضم الشناوي بعرض مغري جداً وتم إرسال إتفاقية وحال توقيع الاتفاقية يتم التفاوض بشكل رسمي".

وأضاف : "رغبة اللاعب هي الانتقال إلى الاهلي السعودي، بنسبة كبيرة الشناوي هو حارس الأهلي الموسم القادم".

ونشر الاتحاد الأفريقي فيديو لمحمد هاني على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

علق الاتحاد الأفريقي في التغريدة على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :" من داخل غرفة ملابس الأهلي، كلمات مؤثرة من "كابتن" الفريق محمد هاني عقب مباراة الذهاب ، انتظروا كواليس خاصة من داخل غرف ملابس الأهلي خلال مباراتي النهائي.

وكان محمد هاني ردد بعض العبارات التحفزية خلال الفيديو :" خلاص يارجالة ماتش وخلص"، “محدش يتكلم بقي، ونركز في اللي جاي ياجماعة ”.