عرض مالي ضخم يقرب نجم ولفرهامبتون من الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط فريق نادي الهلال السعودي لتقديم عرض قوي لنادي ولفرهامبتون للتعاقد مع أحد نجوم الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ولدعم الأزرق بعد رحيل عدد من اللاعبين.

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رحل عن الهلال السعودي كل من أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو، وقد تشهد الفترة المقبله رحيل بعض العناصر الجديده مثل جوستافو كويلار وميشيل ديلجادو.

الهلال يقترب من ضم لاعب ولفرهامبتون

أكدت الصحف الانجليزيه في الساعات القليلة الماضية وصول عرض رسمي من جانب نادي الهلال للتعاقد مع اللاعب البرتغالي روبين نيفيز لدعم مركز خط الوسط في أزرق الرياضة.

وأكدت تقارير إيطالية وبرتغالية أيضًا وجود عرض سعودي من نادي الهلال للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي نيفيز، والذي اصبح ضمن أولويات الزعيم.

ينتظر الهلال القرار النهائي من قبل إدارة الفريق الانجليزي حول مستقبل لاعبها، وقد وافق الفريق الإنجليزي على عرض الأزرق، ويتبقة فقط الكشف الطبي قبل إعلان انتقال نيفيز للزعيم.

عرض الهلال للتعاقد مع نيفيز

قدم نادي الهلال عرض للاعب نيفيز يبلغ 55 مليون يورو لأجل الحصول على خدمات صاحب الـ26 عاما، و بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مع التجديد لموسم أخر.

تبلغ القيسمة السوقية لروبين نيفيز 40 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت، والذي يضع نسبة احتمال انتقال اللاعب للهلال وتصل إلى 95% خلال الصيف الجاري.

يلعب نيفيز لنادي ولفرهامبتون منذ 6 مواسم قادمًا من فريق بورتو البرتغالي، و يتبقى للاعب موسم أخر مع الفريق الإنجليزي الذي وافق على رحيل لاعبه للدوري السعودي.

قدم روبن نيفيز مستوى جيد مع وولفرهامبتون في الموسم المنقضي 2022-2023، و شارك في 35 مباراة 33 منها كأساسي، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، بجانب تمريرة حاسمة واحدة.

يذكر أن نادي الهلال لم يعلن عن أي صفقة صيفية حتى الآن، و يمتلك الأزرق 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم الكوري جانج هيون و الكولومبي جوستافو كويلار و البرازيلي ميشيل ديلجادو و المالي موسي ماريجا، فضلًا عن عودة البرازيلي ماثيوس بيريرا بعد نهاية إعارته.

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