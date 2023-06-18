الهلال السعودي يقترب من ضم نجم منتخب البرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف نادي الهلال السعودي التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز نجم وسط فريق ولفرهامبتون الإنجليزي من أجل تعزيز صفوف الزعيم في الموسم الحالي.

ويتنافس مع الهلال على صفقة نيفيز، نادي برشلونة الذي وضع اللاعب البرتغالي ضمن أهدافه في الميركاتو الصيفي لتعويض رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس الذي غادر بعد نهاية الموسم.

وقدم الهلال عرضا كبيرا للاعب نيفيز من أجل إقناعه بالإنضمام لصفوف الزعيم، ويفكر اللاعب البرتغالي بجدية في العرض من أجل خوض تجربة جديدة خارجيا.

بينما لم يتخذ مسؤولو نادي برشلونة قراراهم بشأن التعاقد مع نيفيز ، لكن لديهم خيارات آخرى بشأن تعزيز خط الوسط.

ويستهدف الهلال التعاقد مع نجوم عالمية من أجل تعزيز صفوف الزعيم على غرار صفقة كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى النصر بعد رحيله من مانشستر يونايتد، وكريم بنزيما الذي أنتقل إلى صفوف اتحاد جدة بعد رحيله عن ريال مدريد الذي رفض تجديد عقده مع الملكي، من أجل الرحيل إلى العميد.

كوليبالي يوافق على الرحيل إلى الهلال السعودي

يسعى نادي الهلال السعودي لضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي من أجل تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.

وتابعت التقارير، أن نادي الهلال يرغب بضم كوليبالي الذي وضع اسمه بالانتقال إلى إنترميلان الإيطالي في الميركاتو.

أضافت التقارير، أن كوليبالي وافق على اللعب لفريق الهلال السعودي في الموسم المقبل، وبات النادي السعودي في مراحة متقدمة من المفاوضات مع تشيلسي، من أجل شراءه في الميركاتو الصيفي.

واصلت التقارير، أن الهلال يريد التعاقد مع صفقة قوية على غرار شراء النصر للاعب العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، واتحاد جدة مع كريم بنزيما قادما من ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" الإيطالية، أن انضمام كوليبالي إلى نادي الهلال، يعد أمرا ممكنا في ظل معاناته مع النادي الإنجليزي منذ انضمامه إليه قادما من نابولي الايطالي.



ومن المقرر أن يخوض اهلال معسكرا اعداديا في النمسا خلال الصيف الجاري، استعدادا للموسم الكروي الجديد من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والذي يبدأ في 11 أغسطس المقبل.

ويتنافس نادي الهلال السعودي على 6 بطولات، وهم كأس الملك سلمان للأندية العربية، الدوري السعودي للمحترفين، السوبر السعودي، كأس الملك، دوري الرديف، دوري أبطال آسيا.



