أرسنال يقترب من ضم هافيرتز لاعب تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب خط وسط تشيلسي.

وأكدت تقارير إعلامية، أن هافيرتز وأرسنال اقتربا من الاتفاق على الشروط الشخصية، وأن أرسنال مستعد لتقديم عرض ثاني لتشيلسي بعد رفض العرض الأول.

وقالت تقارير أن تشيلسي يريد 87 مليون يورو (95 مليون دولار) للاستغناء عن هافيرتز "24 عاما" الذي سجل هدف الفوز لتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام مانشستر سيتي ولديه عقد حتى 2025 مع تشيلسي.

وأبلغ هافيرتز مسؤولي تشيلسي برغبته بالرحيل، بعد موسم ضعيف .

كما يسعى أرسنال أيضا للتعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام لتدعيم صفوف الفريق، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.