فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تشكيل الفراعنة لمباراة جنوب السودان، في اللقاء الودي المقرر له اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة، خلال توقف شهر يونيو الجاري.

أجرى فيتوريا تغييرات في تشكيل منتخب مصر، تواجد ودفع بـ محمد صبحي في حراسة المرمى، وفي الجبهة اليمني أحمد رمضان بيكهام، ويقود الهجوم محمود كهربا.



تشكيل منتخب مصر ضد جنوب السودان

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، أحمد فتوح.

في خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، محمود حسن تريزيحيه، مصطفى فتحي.

في خط الهجوم: محمود كهربا.



وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر و جنوب السودان الودية والتي من المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وتبدأ مباراة مصر وجنوب السودان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي خلال التوقف الدولي لشهر يونيو الجاري.

وكشف اتحاد الكرة، عن إسناد مباراة مصر وجنوب السودان إلى طاقم تحكيم كويتي بقيادة عبدالله محمود جمالي، كحكم ساحة، ويعاونه ومعه علي طالب جراق وسعود عبد العزيز وحكم رابع عبدالله حسن الكندري.

وفاز منتخب مصر على نظيره غينيا بهدفين لهدف، في المباراة الأخيرة التي خاضها الفراعنة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكان 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وصعد منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات، بعدما فاز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة أمام اثيوبيا.

كشف البرتغالي روي فيتوريا في مؤتمر صحفي أمس السبت عن أسباب مواجهة جنوب السودان: "لدينا هدفين من خوض مواجهة جنوب السودان، الأول هو تحقيق الفوز والثاني رؤية عناصر جديدة".

وعن سؤاله عن قائد منتخب مصر أمام جنوب السودان في ظل غياب محمد صلاح أجاب:" في حال غياب محمد صلاح أنا من سوف يحدد كابتن المنتخب، وتريزجيه هو من سيقود المنتخب أمام جنوب السودان".

أوضح روي فيتوريا غياب صلاح عن لقاء جنوب السودان وقال: "أفعل ما أراه صحيحًا، صلاح لعب 56 مباراة في الموسم الحالي، وهو أكثر من ساهم في الأهداف، دائمًا ما يكون توقف يونيو صعب جدًا، من المهم بالنسبة لي حصول اللاعبين السوبر على راحة بشكل جيد".

وشدد فيتوريا على أن منتخب جنوب السودان يعد أفضل المنتخبات التي أُتيحت أمامنا خلال الفترة الحالية، بعد معسكرهم بالقاهرة.