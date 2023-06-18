مودريتش يقود تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الكرواتية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب الكرواتي بنظيره الإسباني في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويبحث المنتخب الكرواتي عن التتويج الأول له في تاريخه، حيث خسر من قبل نهائي كأس العالم روسيا 2018 أمام فرنسا بنتيجة 4/2، في البطولة التي نجح فيها الكرواتيين من اكتساب احترام جماهير كرة القدم حول العالم.

تشكشل كرواتيا المتوقع أمام كرواتيا

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: بورنا باريسيتش، ديماجوج فيجا، جوسيب سوتالو، يوسيب يورانوفيتش.

الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاتشيتش.

خط الهجوم: إيفان بيريشيتش، ماريو باساليتش، أندري كراماريتش.

مشواركرواتيا وإسبانيا في نصف النهائي

استطاع المنتخب الكرواتي من حسم الصعود للمباراة النهائية، بعد تحقيق الفوز على هولندا بنتيجة 4/2 في نصف نهائي البطولة.

فقد تعادل المنتخبين بنتيجة 2/2 في الوقت الأصلي من المباراة، ليحتكما لوقت إضافي، والذي نجح فيه الكرواتيين من حسم الأمور بنتيجة 4/2.

فيما نجح المنتخب الإسباني من الفوز على نظيره الإيطالي بنتيجة 2/1، ليواجه نظيره الكرواتي في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

في السياق ذاته، يقود المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تشكيل منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي، حيث من المتوقع أن يبدأ الماتادور الإسباني المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: جوردي ألبا، أيمريك لابورتي، روبين لي نورماند، خيسوس نافاس.

الوسط: رودري، فابيان رويز، جافي، رودريجو مورينو، ميكيل ميرينو.

الهجوم: ألفارو موراتا.

موعد موقعة كرواتيا وإسبانيا

يواجه المنتخب الكرواتي نظيره الإسباني في الـ 9.45 من مساء الغد، في المواجهة التي يستضيفها ملعب فاينورد.

ويتوقع عدد من جماهير كرة القدم العالمية أن تتسم المباراة بالندية والإثارة، خاصة وأن المنتخب الكرواتي سيعملجاهدًا على الفوز باللقب ليكون الأول له في التاريخ.

في المقابل سيبحث المنتخب الإسباني عن الفوز من أجل رفع الكأس في النهاية.

القناة الناقلة

أصبحت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الوطن العرب وإفريقيا.

ومن المقرر أن تُبث مباراة إسبانيا ضد كرواتيا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.