برشلونة يخطف "الجوهرة" روكى قبل 3 أندية

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب فيتور روكى، نجم فريق بارانينسي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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وترغب إدارة برشلونة في دعم مركز الهجوم بعد فشل صفقة ليونيل ميسي، و لتقديم دعم جيد للرباعي لليفاندوفيسكي وعثمان ديمبلي ورافينيا وأنسو فاتي في الجانب الهجومي، ومع اقتراب ليفا من الاعتزال النهائي.

برشلونة يقترب من ضم الموهبة البرازيليه

يضع نادي برشلونة اللاعب فيتور روكى ضمن أولوياته للتعاقد معه خاصة مع صغر سن اللاعب، حيث سيكون مفيد للغاية للبلوجرانا إذا نجح في اثبات نفسه، يبلغ اللاعب من العمر الـ 18 عام.

موقف فيتور من عرض برشلونة

يوافق اللاعب البرازيلي الشاب على الانتقال لبرشلونة في الموسم المقبل، فهو يفضل العرض الكتالوني على 3 أندية أخرى دخلت في خط التفاوض للحصول على خدماته في انتقالات يونيو الجاري .

قرر روكى انتظار عرض برشلونة و حسم موقفهم النهائي بالرغم من عدم وجود عدم ضمانات من إدارة البلوجرانا للاعب بشأن اتمام الصفقة والموافقة على كافة المطالب المادية.

ديكو يقود مفاوضات برشلونة

يعتني ديكو لاعب برشلونة السابق والمدير الرياضي الحالي للفريق بالمفاوضات مع روكى، لأنه يعتبر فيتور لاعبًا كبيرًا في المستقبل.

من هو فيتور روكي صراع 4 أندية أوروبية

ولد المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكى في عام 2005 و يلعب في مركز المهاجم، بدأ اللاعب مشواره في عام 2015 بعمر 10 أعوام في نادي أمريكا مينيرو، و انتقل بعدها لناشئي كروزيرو في عام 2019، وصعد للفريق الأول في عام 2021.

وعن مستوى اللاعب منذ عام 2022 فشارك روكى في 57 مباراة بداية من الشتاء، و سجل مع بارانينسي 16 هدفًا، وأصبح على رأس أولويات عدد كبير من الأندية في أوروبا.

فيتور روكى





انضم للمنتخب البرازيلي في عمر 18 عامًا وخاض أولى مبارياته الدولية ضد المغرب في ودية عقب كأس العالم 2022، و انتهت بفوز أسود الأطلس 2-1، و هو اللقاء الوحيد للاعب مع السيليساو .

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