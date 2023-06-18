شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يدخل دائرة ترشيحات اتحاد الكرة لتدريب منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، دائرة المرشحين لشغل منصب المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 أو 2009 خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات 2005 و2007 و2008 و2009 خلال الأيام المقبلة، وهناك عدة أسماء مرشحة، أبرزها محمد شوقى لمنتخب 2005، ووائل رياض شيتوس لمنتخب 2009، وسيد معوض لمنتخب 2007 .
وقام الدكتور جمال محمد على بوضع محتوي علمى لرخص الإداريين A، B ،C ،D متضمنة عدد الأيام والساعات والمحتوي العلمي.
وتستمر الدورة D لمدة ثمانية أيام بعدد 64 ساعة يعقبها امتحان تحريري وآخر شفوي وتقديم مشروع إداري.
ويشرف على الدورة المدير التنفيذي لفرع الاسكندرية حسن إسماعيل.
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