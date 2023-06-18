أيمن الرمادى يدخل دائرة ترشيحات اتحاد الكرة لتدريب منتخب الناشئين

القاهرة - سامية سيد - دخل أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، دائرة المرشحين لشغل منصب المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 أو 2009 خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات 2005 و2007 و2008 و2009 خلال الأيام المقبلة، وهناك عدة أسماء مرشحة، أبرزها محمد شوقى لمنتخب 2005، ووائل رياض شيتوس لمنتخب 2009، وسيد معوض لمنتخب 2007 .

من ناحية أخرى، افتتح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والدكتور جمال محمد علي دورة إداريين كرة القدم للحصول علي الرخصه D1 لعدد 30 إداريا لأندية الإسكندرية في ضوء اهتمام الاتحاد المصري بتأهيل المدربين والإداريين والأخصائيين حتي يتمكن الاتحاد بعد ذلك من تطبيق لائحة عمل المدربين والإداريين والأخصائيين والتي تشير إلى عدم وجود أى فرد داخل الملعب إلا إذا كان يحمل رخصة من الاتحاد.

وقام الدكتور جمال محمد على بوضع محتوي علمى لرخص الإداريين A، B ،C ،D متضمنة عدد الأيام والساعات والمحتوي العلمي.

وتستمر الدورة D لمدة ثمانية أيام بعدد 64 ساعة يعقبها امتحان تحريري وآخر شفوي وتقديم مشروع إداري.

ويشرف على الدورة المدير التنفيذي لفرع الاسكندرية حسن إسماعيل.