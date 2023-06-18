شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم كويتي لودية مصر وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير طاقم حكام كويتي مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، التى تجمع المنتخبين اليوم الأحد فى ختام معسكر الفراعنة خلال شهر يونيو الجاري. ويتكون الطاقم من: "عبد الله محمود جمالي حكما للساحة، على طالب جراق، وسعود عبد العزيز الشمالي مساعدين، عبد الله حسن الكندري حكما رابعا.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة الدولى، وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 119.20 مليون إسترلينى، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب جنوب السودان 625 ألف إسترلينى.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.

وبعد 24 ساعة من خوض الفراعنة لمباراة غينيا، قرر فيتوريا استبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان الودية، بهدف الراحة وتجنب الإرهاق، فى ظل ضغط المباريات الذي تعرض له بعض العناصر طوال الموسم.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.