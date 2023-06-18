شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بالقسم الثاني التابعة لاتحاد الكرة مواعيد مباريات الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين الأول فى القسم الثاني بين بروكسى المصرية للاتصالات والمنيا.

وجاءت المواعيد بعد إجراء القرعة كالتالي:

الأسبوع الأول: بروكسى والمنيا 25 يونيو الجاري

الأسبوع الثانى: المصرية للاتصالات بروكسى 3 يوليو المقبل

الأسبوع الثالث: المنيا المصرية للاتصالات 9 يوليو المقبل.

وتقام المباريات الثلاثة على استاد الإسكندرية، ويصعد أعلى فريقين من الثلاثة من حيث عدد النقاط ويهبط الثالث لدوري المحترفين ب.

وضمن 15 ناديا التواجد في دورى المحترفين فى الموسم الجديد الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، وهى كل من وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث وهم راية ومكادى والنجوم.

وينضم إلى الـ15 ناديا الذين تأكد مشاركتهم بالمحترفين، 5 أندية أخرى وهى الثلاثى الهابط من الدورى الممتاز بالإضافة إلى فريقين من الثلاثى المصرية للاتصالات وبروكسى والمنيا بعد لعب الدورة الثلاثية.

وهبط الثلاثى المدينة المنورة والإعلاميين والمصرى بالسلوم إلى القسم الثالث، بعدما احتلوا المراكز الأخيرة فى المجموعات الثلاثة.