شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يتقدم باستقالته من تدريب القناة بعد صعوده لدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر محمد حليم، المدير الفني لفريق القناة، تقديم استقالته بشكل رسمي بعد ما تمكن من الصعود بالفريق لدوري المحترفين، المقرر إقامته لأول مرة فى الموسم المقبل، حيث احتل الفريق المركز الرابع بترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.
ويفاضل مجلس إدارة نادي القناة بين عدد من المدربين لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.
وأسدل الستار عن منافسات دورى القسم الثانى فى المجموعات الثلاث بحرى والإسكندرية، والصعيد، وأخيرا القاهرة والقناة، بصعود الثلاثى بلدية المحلة والجونة وزد للدورى الممتاز.
وضمن 15 ناديا التواجد فى دورى المحترفين فى الموسم الجديد الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، وهى كل من وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث وهم راية ومكادى والنجوم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز