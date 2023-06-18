شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يتقدم باستقالته من تدريب القناة بعد صعوده لدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد حليم، المدير الفني لفريق القناة، تقديم استقالته بشكل رسمي بعد ما تمكن من الصعود بالفريق لدوري المحترفين، المقرر إقامته لأول مرة فى الموسم المقبل، حيث احتل الفريق المركز الرابع بترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.

ويفاضل مجلس إدارة نادي القناة بين عدد من المدربين لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.